Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları

Mersin polisinin düzenlediği operasyonlarda, 5 kilo 100 gram esrar ile 4 adet 'fişek taş' olarak tabir edilen kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 'dur' ikazına uymayarak yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan S.A. üzerinde yaptığı aramada 4 adet 'fişek taş' olarak tabir edilen kokain ile bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 adet fişek ele geçirdi. S.A. gözaltına alındı.



Bir diğer çalışmada ise gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde B.N. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın Toroslar ilçesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 kilo 483 gram esrar, bir kurusıkı tabanca, bir şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Şüpheli B.N. gözaltına alındı.



Son olarak bir kadının eşi tarafından darp edildiğini ve evde bulunan esrarları yaktığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcısından alınan arama kararı doğrultusunda eve baskın düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 620 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli F.K. ile evde bulunan babası E.K. gözaltına alındı. - MERSİN