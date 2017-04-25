Mersin' de Uluslararası Müzik Festivali

Mersin'de bu yıl 2- 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 16'ncı 'Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtım yapıldı.HiltonSa Otel'de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Genç, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Yağcı, "Halkımız için yaptığımız, çok büyük destek gördüğümüz çok önemli bir festival oldu. 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildi. Mersin halkı bu festivali hak ediyor. Bu sene yine el ele birlikte geçireceğiz. Bizler bu işin gönüllüleriyiz" dedi.



Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç de, şu anda ortada uluslararası bir festival görmediğini, festivalin bazı kuruluşlar ve kurumların insafına bırakıldığını söyledi. Genç cşöyle konuştu:



"Kentliyle buluşması beklenen bir festival olması gerekirken, giderek küçülüyor. Festivalleri yerel yönetimler yaparlar, ön plandadırlar. Yerel yönetimler taşın altına elini koymalı. Büyükşehir ya da ilçe belediye başkanı bunun yönetiminde olmalı. Belediyeler ağırlığını koyarak uluslararası düzeye çıkması için gerekeni yaparlarsa o zaman biz de doyasıya müzik dinleriz, halkımız müzikle buluşur ve bunun adına uluslararası müzik festivali deriz. Bunu yaparken falanca ülke, ulusun müziğini ille de halkımızın önüne sürmek gerekmez. Doğru bir yola çıktınız ama küçüle küçüle tükenme noktasına gelindi."



ULUSLARARASI BİR FESTİVALDİR



Bunun üzerine söz alan Selma Yağcı, "Söylediğinizin içinde bir tanesi doğru. O da, 'Taşın altına elimizi koymalıyız' Halkımıza illa klasik müziği sevdirmek için yola çıkmadık. Bu festival 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildiyse, uluslararası bir festivaldir. Böyle düşünmüyorsan Avrupa Festivaller Birliği'ni biraz incele" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, festivalin kentin kültürü ve tanıtımına ciddi destekler sunduğunu söyledi. Toplantı, Genç Yetenek Ödülü sahibi Aylin Çelik'in mini bir konseri ile son buldu.