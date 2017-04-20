Mersin'de 'Uluslararası Lojistik Semineri' Başladı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB), Mersin Üniversitesi ile yaptığı Avrupa Birliği İş Akademisi projesi kapsamında işsizliğe çözüm olması amacıyla 'Uluslararası Lojistik Semineri' başladı.



Mersin Üniversitesi Mimarlık Konferans Salonunda yapılan İsveç Lund Üniversitesi Prof. Dr. Mats Ingvar Bertil Johnsson tarafından verilen seminerde kursiyerler, böyle bir fırsatı kendilerine sağlayan DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.



Başkan Çetin de projenin işsizliğe çözüm olacağını ifade ederek, "AB hibesi olarak kazandırdığımız bir milyon lira büyüklüğündeki projemizle, 120 gencimiz lojistik sektöründe eğitimlerini tamamladı. İşsizliği azaltmaya yönelik projeleri önemsiyoruz. İşsizliğe çözüm amaçlı projelerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında, çok yol kat ettik ve bu yolda attığımız her adım için çok mutluyuz. AB İş Akademisi projesi kapsamında Uluslararası Lojistik Seminerini kursiyerlere vermeye başladık. Hepsine başarılar diliyorum. Hep söylüyoruz; gençlerimizi istihdama kazandırmak için yaptığımız çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.



Seminer, 5 gün boyunca devam edecek ve eğitimlerin sonunda, kursiyerlere sertifika verilecek. - MERSİN