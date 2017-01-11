Mersin'de Ulaşıma Kar Engeli

Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı.



Gülek Boğazı çevresinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, trafikte aksamalar meydana geldi.



Gece ilerleyen saatlerde Pozantı-Mersin-Tarsus otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.



Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarındaki Kavşaklar mevkisinde durdurulan yolcu otobüsleri, tırlar ve özel araçlardaki vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.



Ekipler yolun temizlenmesi için yoğun çalışma gösterirken, trafiğin ilerleyen saatlerde açılacağı bildirildi.