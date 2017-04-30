Mersin'de Turizme 1 Mayıs Dopingi

MERSİN'in en hareketli plajlarından Kızkalesi sahilleri, 1 Mayıs tatili ile birleşen hafta sonunda dolup taştı.



Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Erdemli İlçesi'ne bağlı Kızkalesi sahilleri hareketlendi. Deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu ilçede 3 günlük tatili değerlendiren yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Kızkalesi'ne gelen turistler denizin ve kumsalın keyfini çıkardı. Deniz bisikleti ile gezip kumsalda güneşlenen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatilin tadını çıkaran çocuklar ise denizde ve kumsalda oynayıp gönüllerince eğlendi.



Kızkalesi'nde yılın her ayı denize girilip yüzülebileceğini ve kumsalda güneşlenilebileceğini belirten Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu şöyle dedi:



"Özellikle mart ayının 15'i ile kasım ayının 15'i arasındaki tarihlerde ilçemize gelen turistler deniz kıyafetlerini yanlarında bulundursunlar. Bulundursunlar ki buraya gelince getirmediklerine pişman olmasınlar. Kızkalesi ve çevresi, Türkiye'de yıl içerisinde güneşi en çok gören bölge olup, ayrıca sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu bölgedir. Bölgemize gelen turistlere iyi tatiller, turizmcilerimiz ve bölge esnafına da bol kazançlı hayırlı sezonlar diliyorum."



Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu hissedilen hava sıcaklığının 30 derece olduğu, Kızkalesi'nde hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artmaya devam edeceğini belirtti.



- Mersin