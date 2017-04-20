Mersin'de Tünel Girişinde Kaza: 1 Ölü

Mersin'de Karayar 1. tünel girişinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Silifke-Anamur istikametinde giden Anamur Belediyesi personeli Kadir Savcı'nın kullandığı 33 LF 838 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak tünel girişindeki duvara çarptı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Savcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MERSİN