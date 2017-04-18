Mersin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi'nde Soner Aslan'ın (20) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsü belirlenemeyen 34 UN 3144 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.



Olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner Aslan tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN