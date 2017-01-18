Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.



Nesih Bayramoğlu (20) idaresindeki 33 BBN 67 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'nda bir sitenin bahçesine girdi.



Bahçedeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bayramoğlu'nun öldüğünü belirledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.