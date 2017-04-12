Mersin'de Torbacı Operasyonu: 4 Gözaltı

MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken molozlar ve çöp kutularında yapılan aramada satışa hazır 10 paket esrar, 7 paket kokain ve 9 ecstasy hap ele geçirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar İlçesi'nin Demirtaş Mahallesi ile Akdeniz İlçesi'nin Gündoğdu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Şok baskında köşe başlarında satış için bekleyen 4 torbacı gözaltına alındı. Polis bölgede şüpheli birçok kişiye ise kimlik kontrolü yaptı. Çöp konteynerlerinden bahçelere, kaldırım taşı aralarından molozların içine kadar birçok yerde arama yapan ekipler, paketlenmiş satışa hazır durumda 10 esrar, 7 kokain ile sakız kutusunun içinde 9 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerinin sorgusu sürüyor. - Mersin