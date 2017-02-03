Mersin'de Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. Kardeşlerim 6-7 Ekim 2014'te ardından 20 Temmuz 2015, bundan sonra da çukur eylemlerine başladılar, öyle mi? Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu, siyaset kurumunun arkasında durdu, oyunlar bozuldu ve bu böyle devam edecek." dedi.
Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde, 17-25 Aralık'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) devreye sokanların, emniyet ve yargı darbe girişiminden de netice alamadıklarını belirtti.
Daha sonra bölücü terör örgütünün sahaya sürüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. Kardeşlerim 6-7 Ekim 2014'te ardından 20 Temmuz 2015, bundan sonra da çukur eylemlerine başladılar, öyle mi? Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu, siyaset kurumunun arkasında durdu, oyunlar bozuldu ve bu böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün darbe girişiminde yaptıklarına değinen Erdoğan, "15 Temmuz'da bu ihanet şebekeleri, gökten F-16'larla yağdırdılar, helikopterlerle yağdırdılar, tanklarla, toplarla, modern silahlarla yağdırdılar. Ama benim milletim ne dedi? 'Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın/Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın/Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın/Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.' Mesele bitmiştir, işte siz bunu yaptınız." şeklinde konuştu.
Kendisini dinleyen vatandaşlara Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne var bunun içinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu 4 temel direkle yürüyeceğiz, bu temel direkler sarsılmayacak, birbirimize sarılacağız, birbirimizi Allah için seveceğiz. Seviyor muyuz? Millet olarak bir miyiz? Bayrak olarak başka bayrağımız yok, tek bayrak mıyız? Tek vatan mıyız? Tek devlet miyiz?" sorularını yöneltti.
"Nisan ayında sandık geliyor"
Vatandaşlardan "evet" karşılığını alan Erdoğan, bunun üzerine meselenin bittiğini dile getirdi.
Nisan ayında sandıklara gidileceğini anımsatan Erdoğan, vatandaşlara "Sandıkta 'Evet'e hazır mıyız?" diye sordu. Vatandaşlar bu soruya da "Evet." şeklinde yanıt verdi.
"Durmak yok yola devam mı?" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Mersin geçmişteki gibi evelallah sandıkları patlatmaya hazır mı? Türk milleti 15 Temmuz gecesi uzun zamandır sessiz sedasız yürüttüğü istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya adeta haykırmıştır. Ama bunlar hazmedemez, inşallah biz bunların detaylarını televizyonlarda şahsım, başbakanımız, ilgili bakan arkadaşlarımız hep beraber anlatacağız. Gençler 30 yaştan 25 yaşa seçilme yaşını indirdik değil mi? Şimdi de diyoruz ki 25'ten 18'e, yani seçme ve seçilme yaşı dünyada 56 ülkede 18, niye Türkiye'de olmasın, benim gencime güvenmeyecek miyiz? Bizim ecdadımız Fatih, 21 yaşında bir çağ kapadı, bir çağ açtı. Biz onların torunlarıyız gümbürdeyeceğiz, eseceğiz, evelallah."
"Seçme yaşına 18 diyorsun, seçilmeye neden demiyorsun, hazır mıyız buna da? Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarmaya hazır mıyız?" şeklinde alandakilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar "Evet." şeklinde karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çift kamaralıyken Meclis ve Senato varken, sayı kaçtı 600'dü, şimdi de 600'e çıkıyor, olay bu kadar basit." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz diyoruz ki 'Yol onun, varlık onun gerisi hep angarya/Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya/Sakarya ayağa kalkıyor mu?" diye seslendiğinde de vatandaşlar "Evet." dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm şehitlerin ruhu için vatandaşlarla birlikte Fatiha suresini okuyarak, şehitlerin ruhuna bağışladı.
Törenden notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, tören alanına birlikte gelerek vatandaşları selamladı. Konuşmalar sırasında kendisine seslenen bir engelli vatandaşın yanına giderek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka engelli çocuk ve annesini de yanına alarak konuştu.
Konuşmaların ardından toplu açılış törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazır mıyız Mersin? Diliniz dert görmesin, üç sefer 'Evet' dediniz ama üç sefer 'Evet' yetmez. Alıştınız, alıştırdınız, maşallah. Hazır mıyız? ya Allah, Bismillah." diyerek Başbakan Yıldırım, bakanlar ve diğer konuklarla açılışı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, törenin ardından vatandaşları birlikte selamladı. Erdoğan, bu sırada bir vatandaşın kendisine uzattığı ve üzerinde "Ömrün uzun olsun uzun adam" yazılı kağıdı aldı.
Erdoğan, Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra açılışı gerçekleştirilen hastaneye gezdi.
Açılış töreninin yapıldığı alanın çevresine Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlar asıldı.
Alanın girişindeki "Hasta kuyruğundan, şehir hastanesine, minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanım Akdeniz Oyunları ile spor kenti olan Mersin, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi ile şimdi de sağlık kenti oluyor, minnettarız." yazılı pankartlar da dikkati çekti.
Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile milletvekilleri ve çok sayıda yabancı konuk da katıldı.
(Bitti)
Mersin'de Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. Kardeşlerim 6-7 Ekim 2014'te ardından 20 Temmuz 2015, bundan sonra da çukur eylemlerine başladılar, öyle mi? Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu, siyaset kurumunun arkasında durdu, oyunlar bozuldu ve bu böyle devam edecek." dedi.