Mersin'de Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşı için bunu söylüyor, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Şimdi diğer hastane projeleriyle birlikte değerlendirdiğimizde 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere, 10 bin kişiye 32 yatak hedefine inşallah ulaşmış olacağız. Bu bir rekordur, bu projenin amacı tek bir kampüsün içinde vatandaşlarımızın tüm sağlık sorunlarının en kaliteli hizmetle çözüme kavuşturulmuş olmasıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.



Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra Mersinlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Sırtını Toroslara dayayan, yüzünü Akdeniz'e çeviren Mersin iyi oldukça, huzurlu oldukça, mutlu oldukça Türkiyemiz de güçlü olacaktır. Her kökenden, her inançtan, her meşrepten insanı bağrında barındıran Mersin'i birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolü olarak görüyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'e tüm farklılıklarıyla ve tüm zenginlikleriyle birlikte sahip çıktıklarını vurgulayarak, sadece gönül dünyalarında değil, yatırımlarda da Mersin'e hep öncelik verdiklerini bildirdi.



"Ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor"



Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon lira olan 19 ayrı eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yatırımların her biri elbette önemli ancak bir tanesi var ki ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Evet, Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum, dertli olduğum, aşık olduğum, 'Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekir.' dediğim bir projeden bahsediyorum. Bu yola çıktığımız zaman, partimizi kurduğumuz zaman, belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu ve 'O kabiliyeti ülkemize ne zaman kazandıracağız.' diye hep bunun derdi, aşkı içerisindeydik. Arkadaşlarımla hep bunun hasbihalini yapardık ve hamdolsun şimdi Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyiz."



Vatandaşların "Tarsus seninle gurur duyuyor." tezahüratı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.



Yozgat Şehir Hastanesi'nin geçen haftalarda fiilen hizmete girdiğini anımsatan Erdoğan, gelecek günlerde resmi açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.



Kısa bir süre içerisinde Isparta Şehir Hastanesi'nin de açılışının yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece sözleşmesi imzalanmış olan 21 hastanemizden üçünü 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ardı ardına açmış oluyoruz. Ülkemize hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun, birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz, iş." dedi.



"Burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız"



Adana, Kayseri, Ankara Bilkent ve Manisa şehir hastanelerinin de diğer hastaneleri izleyeceğini belirten Erdoğan, "Amacımız şehir hastanelerinin tamamını 30 büyükşehir başta olmak üzere 2020 yılına kadar hizmete almaktır. Şimdi şu dev hastaneyi görüyorsunuz değil mi? Bu hastaneye girdiğiniz zaman, Allah'ın izniyle içeride moderniteyi göreceksiniz, içeride modern bir bakımı göreceksiniz ve burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip çıkıyor' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.



Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"İşte şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşı için bunu söylüyor, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Şimdi diğer hastane projeleriyle birlikte değerlendirdiğimizde 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye 32 yatak hedefine inşallah ulaşmış olacağız. Bu bir rekordur, bu projenin amacı tek bir kampüsün içinde vatandaşlarımızın tüm sağlık sorunlarının en kaliteli hizmetle çözüme kavuşturulmuş olmasıdır. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçileri için 5 yıldızlı konfordadır. Helikopter pistinden otoparklarına, binalarından cihazlarına, enerji sisteminden otomasyonuna kadar her konuda en üst standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize sağlık alanında bir sınıf atlatıyor, sınıf."



(Sürecek)