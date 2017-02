Mersin'de Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anamuhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum, afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, Mersin Şehir Hastanesi'ni gör, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör." dedi.



Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Bugün açılışı yapılan Mersin Şehir Hastanesinin 232 bin metrekarelik alan üzerinde, 375 bin metrekare kapalı alana sahip iftihar verici bir tesis olduğunu belirten Erdoğan, hastanede her biri 33 metrekarelik, içinde banyosu, tuvaleti, hasta yatağı, refakatçi kanepesi, televizyonu, buzdolabı, gerekli tıbbi cihazları bulunan 502 tek kişilik oda bulunduğunu söyledi.



Geçmişte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırladığını anlatan Erdoğan, "Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum. Afedersiniz ne banyo ne tuvalet. Bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. İşte buyurun şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e Mersin Şehir Hastanesini gör, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör." diye konuştu.



Hastanede 40 metrekarelik 252 çift kişilik oda, 65 metrekarelik 21 süit oda bulunduğunu belirten Erdoğan, toplamda bin 300 yatak, 51 ameliyathane, 210 yoğun bakım ünitesi, 230 polikliniğin olduğunu bildirdi.



Bu sağlık sisteminin kuyruklara son verdiğini ve bu hastanenin "kuyrukçu sisteme" son veren bir hastane olduğunu ifade eden Erdoğan, "En ileri teşhis ve tedavi teknolojilerine sahip cihazları, gelişmiş laboratuvarları ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.



Hastanede 4 bin araçlık otopark, bin 200 güvenlik kamerası, 13 yemekhane, 3 restoran, mescitler ve kablosuz internet bulunduğunu, hastanenin herkesi memnun edecek alt yapıya sahip olduğunu anlatan Erdoğan, "Gülnar ve Mut Devlet Hastanelerini de hizmete açıyoruz. Bu üç hastanemizin yatırım bedeli 716 milyon liradır." dedi.



"Dünya buraya akacak"



Erdoğan, şehir hastanesinin Mersin'e, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Diğer açılışlara bugün ayrıca girmeyeceğim, onları zaten arkadaşlarım da ifade ettiler ama toplamda 1 milyar 100 milyon liralık bugün açılış yapıyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin hem sistem, hem kalite olarak Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinden katbekat üstün olduğunu bilmenizi istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Doktor, hemşire ve sağlık memurlarıyla ilgili eksikliklerin giderildikten sonra, dünyanın buraya akacağına inandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Çünkü biz devleti bir sağlıklı nefese feda eden anlayışın öncüleriyiz. Bu adımlar atılırken, birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Varsın olmasın. Şu anda görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi gelirken konutları görüyorsunuz değil mi, TOKİ'nin konutları. Niye? İstiyoruz ki benim halkım, vatandaşım modern konutlar içerisinde insanca yaşamanın erdemine erişsin. Bakınız Amerika'da eski Başkan Obama bizde sağlık sisteminin çok küçük bir parçası sayılabilecek reformu hayata geçirmeye çalıştı ama başaramadı. Biz başardık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da işte böyle bir sistemi inşa ettik."



"Karıştırıyorsunuz..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı özellikle 40'ın üzerinde olanların hastanelerin eski durumunu iyi bildiklerini dile getirerek, "Hastane bulsanız doktor bulamazdınız, doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Bir yıl sonraya röntgen. İlaç alamazsınız. Doktor beş ilaç yazar ikisi var üçü yok. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Velhasıl bırakın tedavi olmayı sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı." diye konuştu.



Erdoğan, "O sağlık düzenine evet mi, hayır mı?" sorusuna bazı vatandaşların "Evet", bazılarının "Hayır" yanıtını vermesi üzerine gülerek, "Karıştırıyorsunuz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenlerin hastaneleri ziyaret etmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızla konuşsunlar, eskiyle yeninin mukayesesini yapsınlar." ifadesini kullandı.



