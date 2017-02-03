Mersin'de Toplu Açılış Töreni

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bin adet sağlıklı yaşam merkezi kurarak, sağlımızın kıymetini bilme çabalarını zirveye taşıyacağız. 2023 hedeflerine doğru toplamda 41 bin yatağa ulaşacak şehir hastaneleriyle ve şu anda projesi, yapımı devam eden 56 bin hastane yatağıyla sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini taçlandırıyoruz." dedi.



Akdağ, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün bu müstesna eserin hizmete girişine şahitlik etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti.



Son 15 yılı Cumhurbaşkanı liderliğinde olmak üzere, hayatının 38 yılının sağlıkta, insanlara nasıl sağlık hizmeti verileceğini öğrenerek, tatbik ederek, geçtiğini aktaran Akdağ, şöyle devam etti:



"Uzun yıllar insanımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda, çektiği çileyi, onlarla birlikte yaşadım. Annelerin çocuklarının refakatçisi olarak 8 hasta yatağı olan bir koğuşta, yerde betonun üzerine mukavva koyarak günlerce yattığına şahit oldum. Solunumu duran bir bebeğin ihtiyacı olan cihaz bulunmadığı için başında bir öğrencinin, intörnün saatlerce elle kullanılan bir malzemeyle onu hayatta tutma çabasına şahit oldum. Yoksul, kanserli çocukları sigortalı hastaların ilaçlarından artırdığımız ilaçlarla tedavi etmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Yanı başındaki devlet hastanesine kabul edilmediği için İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna hatta Erzurum'dan Ankara'ya gitmek zorunda olan insanımızı hatırlıyorum. Kuytu bir bodrumda iki kalem ilacını almak için saatlerce bekleşen, işçi emeklisi büyüklerimi hatırlıyorum. Ambulans için müracaat ettiğinde 'hamilelere ambulans hizmeti veremiyoruz' cevabını alan aileleri, ödemesini yapamadığı için bebeği hastanede rehin tutulan babaların çaresizliğini hatırlıyorum. Sonra Cumhurbaşkanım sizler milletin partisi AK Parti'yi kurdunuz, biz koşa koşa kutlu yürüyüşünüze iştirak ettik."



"35 bin kardeşimizi hava ambulanslarıyla taşıdık"



Bakan Akdağ, 2002 kasımında Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı başlattıklarını vurgulayarak, "Bu programın birinci döneminde Allah'a şükürler olsun çok büyük başarılara imza attık. Güçlü bir ambulans sistemi kurduk, bugüne kadar 35 bin kardeşimizi, vatandaşımızı hava ambulanslarıyla ihtiyacı olan merkezlere hiçbir ücret gerekmeden taşıdık." diye konuştu.



Genel Sağlık Sigortası altında bütün vatandaşlara ayrım olmaksızın bütün devlet hastanelerinden yararlanma imkanını sağladıklarını anlatan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hastalarımızın tek yataklı, banyolu odalarda hizmet aldığı, yüzlerce yeni hastane yaptık. Bugün Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü ve Harvard Üniversitesi ve dünyanın en seçkin tıp dergileri talimatlarınızla gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm'ün başarısını alınacak dersleri dünyaya taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanım zatıalinizin liderliği ve talimatlarıyla başbakanımızın riyasetinde 80 milyonun yeni ihtiyaçları için sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini 2017 yılında başlatmış bulunuyoruz. Bin adet sağlıklı yaşam merkezi kurarak sağlımızın kıymetini bilme çabalarını zirveye taşıyacağız. 2023 hedeflerine doğru toplamda 41 bin yatağa ulaşacak şehir hastaneleriyle ve şu anda projesi, yapımı devam eden 56 bin hastane yatağıyla Sağlıkta Dönüşümün ikinci dönemini taçlandırıyoruz."



Akdağ, yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine yakışır hamleler için hem stratejilerini hem de eylemlerini yenilediklerini belirterek, "Bütün sağlık camiası olarak gösterdiğiniz hedefe koşarak ulaşmaya kararlıyız. Sağlık ailemize gösterdiğiniz yakınlığa ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu müstesna esere bugün açılışını Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın teşrifleriyle yaptığımız bu müstesna esere emeği geçen bütün bürokratlara, bakanlık personeline, valiye, belediye başkanlarına ve buranın arsasını temin eden Toros Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Sağlıkta da Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı olacaktır"



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bugünün Mersin için tarihi bir gün olduğunu belirtti.



Şehir hastanesinin Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Elvan, şahsı ve Mersinliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve himayelerinden dolayı şükranlarını sundu.



Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu büyük yatırım sayesinde Mersin'in önemli bir liman, ticaret, ulaşım, tarım ve sanayi şehri olmanın yanında önemli bir sağlık şehri olma kimliğine kavuştuğunu aktararak, "Talimatlarınızla gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla Akdeniz havzasının gözde şehirlerinden biri haline getirdiğimiz Mersin, nasıl ticaret ve denizcilikte ülkemizin Akdeniz'e açılan kapısı ise sağlıkta da Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı olacaktır. Mersin Şehir Hastanesi, sadece Mersin'imizin değil, sadece Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de en gözde hastanelerinden biridir." diye konuştu



Projenin dünyanın saygın dergilerinden biri tarafından 2014 yılı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi en iyi kamu özel iş birliği projesi ödülünü kazandığını kaydeden Elvan, "Sağlıkta kamu özel sektör ortaklığının bir şaheseri olan Mersin Şehir Hastane'miz sadece sağlık hizmeti anlamında değil istihdamdan sosyal canlılığa kadar ilimize pek çok fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.