Mersin'de Toplu Açılış Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, "Hiç kimse bu millete zorla bir şey yapamaz. İşte 15 Temmuz'da bunu denediler, derslerini aldılar mı? Onlara dersini verdiniz mi? Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Hizmetin, yatırımların, dev projelerin daha çabuk, zaman kaybetmeden yapılması için 'evet' diyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde, 2007'de yapılan referandumda Mersin'in yüzde 70 "evet" oyu verdiğini söyledi.



"Cumhurbaşkanını millet seçmesin, cumhurbaşkanı hükümet kurmasın, cumhurbaşkanı sistemi gelmesin, yine 'hayır' diyorlar." eleştirilerini anımsatan Yıldırım, düzenlenecek referandumla 2007'de yapılan değişikliğin eksik kalan kısımlarını tamamladıklarını belirtti.



Hükümetin nasıl oluşacağına milletin sandıkta karar vereceğini söyleyen Yıldırım, "Diyorlar ki, 'rejim değişiyor.' Ne rejimi kardeşim, bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda, emin adımlarla ilerleyecek." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, cumhurbaşkanını milletin seçeceğini dile getirerek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek, iş başına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin seçimini örnek gösteren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Şimdi burada da iki sandık, birini cumhurbaşkanı seçeceksiniz, cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. İkinci sandık, millet meclisi seçilecek, milletvekilleri seçilecek, onu da sizler seçeceksiniz. Hem hükümete güven vereceksiniz hem meclise güven vereceksiniz dolayısıyla siz seçtikten sonra başkalarının aradan kafayı uzatıp, 'ben sizin seçtiğinizi istemiyorum' demeye hakkı olmayacak. Hayırcılara cevabı Nisan'da 'evet' diyerek, vereceğiz. Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkanlar karşısında Mersin'i bulurlar, herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine. Eğer doğruyu bulmak istiyorsan Mersinlileri takip et. Hiç kimse bu millete zorla bir şey yapamaz. İşte 15 Temmuz'da bunu denediler, derslerini aldılar mı? Onlara dersini verdiniz mi? Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Hizmetin, yatırımların, dev projelerin daha çabuk, zaman kaybetmeden yapılması için 'evet' diyoruz."



Şehir hastanesinde 5 bin kişinin iş sahibi olacağını belirterek, hastanenin ve projelerin güzel hizmetlere vesile olmasını dileyen Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür etti.



(Bitti)