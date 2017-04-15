Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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