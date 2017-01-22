Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çalışma başlattı.
Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yayınlar ele geçirildi.
Aralarında terör örgütünün il yöneticilerinin de olduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Mersin'de Terör Operasyonu
Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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