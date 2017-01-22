Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yayınlar ele geçirildi.

Aralarında terör örgütünün il yöneticilerinin de olduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Kadın, Terör
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