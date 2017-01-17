Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte lojistik destek sağladıkları belirlenen 4 DEAŞ üyesi ile PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte lojistik destek sağladıkları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 4 DEAŞ üyesi ile PKK terör örgütü adına eylem ve faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MERSİN