Mersin'de Terör Operasyonu: 14 Gözaltı

MERSİN'de düzenlenen operasyonda 4 IŞİD üyesi ile PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişi yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen TEM ekipleri, IŞİD ve PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Örgüte lojistik destek sağladıkları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 4 DEAŞ üyesi ile PKK terör örgütü adına eylem ve faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 14 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



- Mersin