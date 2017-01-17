Mersin'de Terör Operasyonları

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Terör Operasyonları

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4, PKK/KCK terör örgütü üyeliği iddiasıyla da 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Mersin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesine sevk edildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads