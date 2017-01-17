Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4, PKK/KCK terör örgütü üyeliği iddiasıyla da 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Mersin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesine sevk edildi.
Mersin'de Terör Operasyonları
Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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