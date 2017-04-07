Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 24 tarihi eser ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.



Araştırma ve istihbari çalışmalar sonucunda E.A'nın Tarsus ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.



Evdeki aramada, metal çan, 8 sikke, geyik figürlü metal heykel, 3 kurşun, 8 metal ve bir toprak obje, yüzük ile işlemeli mermer sütun olmak üzere 24 tarihi eser ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.