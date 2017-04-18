Mersin'de Suriyeli Gerginliği

Mersin'de tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, yerel halk arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir Suriyeli göçmen hafif şekilde yaralanırken, mahallede iki taraf arasında yaşanan gerginlik üzerine bölgeye zırhlı polis araçlarıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ne yerleşen ve burada tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, bölge halkı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşünce, her iki taraftan toplanan kalabalık bir birine girdi. Olaylarda Suriyeli bir göçmen yaralanırken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, bir otomobil hasar gördü.