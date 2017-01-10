Mersin'de Sokak Satıcılarana Operasyon

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satarak gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 1-5 Ocak tarihleri arasında yapılan 18 ayrı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 95 kilo 818 gram esrar, 8 gram eroin, 6.6 gram kokain, 207 adet ecstasy hap, 34 bin 122 adet captagon hap, 225 gram metamfetamin, 14 bin 756 adet hap, 3 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının mahkemeye çıkartılan 28 kişiden 18 zanlı tutuklandı, 10'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.