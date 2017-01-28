Mersin'de Sokak Hayvanlarına Otel Konforunda Barınak 2

Mersin'de sokak hayvanlarına otel konforunda barınak



MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 230 dönüm arazi üzerine sahipsiz dostların daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlayan mevcut barınağa ek olarak otel konforunda Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.



Büyükşehir Belediyesi, Gözne yolundaki mevcut barınağa ek olarak hizmet verecek olan Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşasına başladı. Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin her türlü sağlık, yemek ve barınma ihtiyacı karşılanırken, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek ek bölmelerin yaz aylarında tamamlanarak hayvanların hizmetine sokulacak.



Merkezin hayvanların daha iyi ve hastane ortamında daha geniş kapasiteli bir merkezde yaşamalarını sağlamak amacıyla kısa süre sonra faaliyete başlayacağını belirten Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, inşaat alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocamaz, 230 dönümlük arazide başlayan inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Burada yürüttüğümüz projede geniş alanları doğru ve etkin olarak kullanmak için şu anki barınağın bulunduğu yerler dahil olmak üzere toplam 230 dönümlük araziyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladık. Kedi ve köpeklerin daha kaliteli bir şekilde sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için gerekli en ince ayrıntıları dahi düşünerek başladığımız bu projeyi, yaz aylarında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.



HASTANE GİBİ



Merkezin devlet hastanesi gibi işlemesinin düşünüldüğünü kaydeden Kocamaz, "Hayvan hastanesinde karantina, müşahede, yoğun bakım odaları ile röntgen ve tıbbi bölümler de yer alacak. 16 ilçeye de hitap edecek olan barınakta, hayvanların yaş gruplarına, sağlık durumlarına ve mizaçlarına göre ayrı ayrı bölümler aktif bulunacak. Anneli yavru kedi ve yavru köpek, annesiz yavru kedi ve yavru köpek, hastalıkları ve mağduriyetleri olanlar, sahiplenilecek olan hayvanlar ayrı ayrı barınacak şekilde yaklaşık 40 bölüm yer alacak"diye konuştu.



Barınakta ayrıca pitbul, Brezilya tosa ve Arjantin dogo gibi sahiplenilmesi ve üretilmesi yasak olan tehlikeli hayvanların, ömür boyu yaşayabilecekleri bir ortam sağlanacak.