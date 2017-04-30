Mersin'de Sinekle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesini sağlamak için ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kış ortasında başladığı ve larva diye tabir edilen sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve fare gibi canlıların üreme döneminden bu yana gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmaları ile Mersinlilerin bu yılı haşerelerden uzak geçirebilmeleri hedefleniyor.



CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanılarak Mersin'in 13 ilçesinde yapılan haşere ilaçlamalarında zararlıların üreme alanlarına öncelik verilirken, 2017 yılının ilk üç ayında il genelinde 389 personel ve 102 araç ile toplam 79 bin 566 farklı noktada ilaçlama çalışması yapılarak, 10 bin 196 litre ilaç kullanıldı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin de temiz bir çevre olduğunu belirterek, "Belediye olarak çevre sağlığının korunması, vektörel ve vektörel olmayan canlılarla mücadele konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sayede Mersinlilerin daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - MERSİN