Mersin'de Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu

Mersin'de şiddetli yağış sele neden oldu(Tür: Yurt)

Mersin'de şiddetli yağış sele neden oldu

(Tür: Yurt)

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Mersin, Sel, Şiddet