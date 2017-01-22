Mersin'de Seyyar Satıcılara Operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehlikeye atan, emniyet ve asayişi olumsuz etkileyen seyyar kokoreç ve köfte satıcılarına operasyon düzenledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleriyle gece saatlerinde birden çok noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.



Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı, 34. Cadde, Üniversite Caddesi ve Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde satış yapan seyyar satıcılara yönelik operasyonda, plakasız ve kanunlara uygun olmayan 8 araç ile çok sayıda malzemeye el koyulurken, polis ekipleri de araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.



Ekipler, seyyar olarak faaliyet gösteren ve halk sağlığını tehlikeye atan gıda satıcılarına yönelik olarak yapılan uygulamaların kent genelinde süreceğini belirterek, vatandaşların da sağlığa uygun olmayan bu tür yerlerden alışveriş yapmamaları gerektiğini belirtti.