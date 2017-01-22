Mersin'de Seyyar Satıcılara Gece Operasyonu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dün gece seyyar kokoreç ve köfte satıcılarına yönelik, polis destekli operasyon düzenledi.



Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda seyyar 8 kokoreç ve köfte aracı ile çok sayıda malzemeye el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle birlikte birden çok noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. H. Okan Merzeci Bulvarı, 34. Cadde, Üniversite Caddesi ve Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde satış yapan seyyar satıcılara yönelik operasyonda, kokoreç ve köfte tezgahları ile malzemeler zabıta ekiplerince toplandı. Operasyonun sonunda polis ekipleri tarafından araç sahiplerine cezai işlem de uygulandı. Zabıta ekipleri ise seyyar olarak faaliyet gösteren gıda satıcılarına yönelik olarak yapılan uygulamaların il genelinde süreceğini açıkladı.



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