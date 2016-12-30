Mersin'de selde hayatını kaybeden çiftin otomobiline ulaşıldı. Dere yatağında bulunan otomobilde, kayıp olarak aranan çiftin 3 yaşındaki kızları ile diğer yakınına rastlanılamadı.



Dün kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak deresi üzerindeki bir köprüden geçerken sele kapılarak dereye düşen otomobil bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Toroslar Belediyesi, AFAD ve polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar sırasında, dere yatağında çamurun altında hurdaya dönmüş halde bulunan araç, vinç yardımıyla bir parka çekildi. Çamurdan temizlenerek incelenen otomobilde, dün cesetleri bulunan Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 3 yaşındaki kızı Miray ile yakınları Sultan Uncu'ya rastlanılamadı.



Çalışmaları yakından takip eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak enkazın ve kayıpların bulunması için teyakkuz halinde çalıştıklarını ifade etti. Bugün akşam saatlerinde aracın enkazına ulaştıklarının bilgisini veren Tuna, ancak minik Miray ve Sultan Uncu'ya henüz ulaşamadıklarını kaydetti.



Yağışın zaman zaman şiddetini arttırdığını ve bunun da arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını dile getiren Tuna, "Maalesef kentimizde yaşanan sel afeti ilçemizden 4 kişinin, şu ana kadar edinilen bilgiye göre de ilimiz genelinde 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Araçları ile sel sularına kapılan Genç ailesinden anne ve babanın cansız bedenleri olayın yaşandığı yerden kilometrelerce uzaklıkta daha önce bulunmuştu. İki gündür sürdürdüğümüz yoğun çalışma ile aracın enkazına da ulaştık ama minik Miray ve Sultan Uncu'ya henüz ulaşamadık. Onlara da ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Allah ailelerine sabır versin. Allah bizleri daha büyük afetlerden korusun" dedi.



Mersin'de etkili olan yağışın beraberinde getirdiği sel nedeniyle Serkan ve Fatma Genç çifti ile kızları Miray ve yakınları Sultan Uncu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, Yalınayak deresine düşmüş, çiftin cesetleri aynı gün dere yatağında bulunurken, kızları ve yakınları bulunamamıştı. - MERSİN