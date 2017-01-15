Mersin'de Sel Riskine Karşı Önlemler Alınıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından iki hafta önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinden sonra eski yağmur suyu hatları yenileme çalışmalarına hız verilirken, drenaj hattı bulunmayan yerlere yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları ile olası sel felaketlerine karşı önlem alınıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Mersin Oteli ile Cumhuriyet Alanı arasında yağmur suyu hatları yenilenirken, drenaj hattı bulunmayan yerlere yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.



İki hafta önce yaşanan sel felaketinde eski yağmur suyu hattı nedeniyle kuzeyden sahile gelen yağmur suları taşkınlara neden oldu. Taşkınları önlemek ve biriken fazla suyu tahliye etmek için yaklaşık 700 metrelik alanda 200'lük HDPE boruları 600'lük HDPE boruları ile değiştirilerek, yağmur suyu hattı çalışmaları yapılıyor. Altyapı çalışmasının sona ermesinin ardından faaliyetlerin yürütüldüğü güzergahın daha konforlu hale getirilmesi için güzergah üzerindeki kaldırım ve bordürler yenilendikten sonra BSK asfalt çalışması yapılacak. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek çalışmalar bittiğinde yağmur suyunun önceden yarattığı yol tahribatlarının ve taşkınların önüne geçilirken, Mersin'in yaşadığı sel felaketi görüntüleri tarihe karışması bekleniyor. - MERSİN