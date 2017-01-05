Mersin'de Sel Felaketinin Yaraları Sarılmaya Çalışılıyor

Mersin'de geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinin yaraları sarılıyor.



Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında oluşturulan kriz masası tarafından yürütülen çalışmalarda, 301 araç ve bin 185 personelle selin yol açtığı zararın giderilmesine çalışılıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanan ara raporda 29 Aralık'taki sel felaketinden dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olan 2 kişinin ise halen arandığı bildirildi. Rapora göre Mersin genelinde etkili olan yağışta bir günde metrekareye 177,4 kilogram yağış düştü.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışlar nedeniyle 6'sı ağır hasarlı bin 141'i konut ve 275'i iş yeri olmak üzere toplam bin 416 yapıda hasar meydana geldiği, 60 personel ve 48 destek ortağı çözüm personeli ile hasar tespit çalışması yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda 141 konutta 4 milyon 526 bin 300 lira zarar tespit edilirken, iş yerlerinde ise 9 milyon 390 bin 930 lira hasar tespit edildi.



Raporda, sel ve su baskınlarının tarım arazilerinde de büyük zarara yol açtığı belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Akdeniz ilçesinde 43 bin 600 dekar, Yenişehir ilçesinde 2 bin dekar, Tarsus'ta 90 bin 877 dekar alanda, Mezitli ilçesinde 27 dekar ve Silifke ilçesinde 100 dekar olmak üzere toplam 136 bin 604 dekar alanda hasar tespit edildi. 150 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürerken, şu ana kadar il genelinde 4 bin tavuk ve 665 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 535 arı kovanının da sular altında kaldığı belirtildi. Hasar tespiti yapılan 136 bin 604 dekarlık alanda zararın 116 milyon 73 bin 573 lira olduğu belirlendi.



Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün (MESKİ) yaptığı çalışmada altyapı hasarının 4 milyon 974 bin 926 lira olduğu tespit edilirken, karayollarında 3 milyon 150 bin lira, demiryollarında ise 940 bin lira zarar tespit edildi. Toroslar EDAŞ'ın yaptığı çalışmalarda da yağışların 4 milyon 451 bin 39 lira zarara yol açtığı belirlendi.



Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Akdeniz ilçesine 347 bin 758 lira, Tarsus ilçesine 318 bin lira, Yenişehir ilçesine 169 bin ve Merkez Vakfına 111 bin 824 lira olmak üzere toplam yardım amaçlı 946 bin 618 lira kaynak aktarılırken, bir mağazadan talep edilen 2 bin çocuk montu, 2 bin ayakkabı ve 2 bin çorap, selden zarar gören Suriyeli sığınmacılara teslim edildi. Bunun yanında Akdeniz ilçesinde bin, Toroslar'da 200, Tarsus ilçesinde de 300 mont, ayakkabı ve çorap dağıtılmak üzere Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına teslim edildi. Bunun yanında yağışlardan zarar gören çok sayıda aileye nakdi yardım yapılırken, battaniye ve gıda paketleri dağıtıldı. Tarsus ilçesinde çadırlarda yaşayan tarım işçileri ile Suriyeli sığınmacılar, spor salonu ve pansiyon gibi yerlere yerleştirildi, bu kişilere battaniye ile sıcak yemek dağıtıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 12 ekip ile 4 merkez ilçede 956 aile ile yüz yüze görüşme yapıldı, selde yakınlarını kaybeden ve mağdur olan ailelere psikososyal ve maddi destek verildi. Toplam 449 aileye sosyoekonomik destek sağlanacağı, selden etkilenen ve çocuğu olan ailelere ekonomik destek yardımı kapsamında 2 bin 600 lira yardım yapılacağı belirtildi. Bunun yanında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 200 bin lira ödenek geldiği, konutlarla ilgili 'acil yardım ödeneği' kapsamında 2 milyon lira talep edildiği ifade edildi.



Vali Çakacak incelemelerini sürdürüyor



Mersin Valisi Özdemir Çakacak, beraberinde Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ile birlikte selden zarar gören tarım arazilerini ve su tahliye pompa istasyonlarındaki çalışmaları inceledi. Ekiplerin çiftçilerin yaralarını sarmak için temizleme ve tahliye çalışmalarını 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Çakacak, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut pompalara ilave olarak getirilecek 6 pompa ve jeneratörler sayesinde çalışmaların daha da hızlanacağını belirtti. - MERSİN