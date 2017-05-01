Mersin'de Sakin 1 Mayıs Kutlamaları

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'de Sakin 1 Mayıs Kutlamaları

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Gruplar, 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Yaşasın işçi dayanışması' sloganları atıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından katılımcılar davul zurnayla 1 Mayıs'ı kutladı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu.

- Mersin

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