Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de bir ikamete düzenlenen operasyonda 48 şişe sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Emniyetten yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatı yönünde alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, merkez Mezitli ilçesindeki bir evde arama yaptı.



Aramalarda, değişik markalarda 48 şişe sahte içki, 27 boş içki markalı şişe, 13 içki marka kutusu ile bidonlar içerisinde viski olduğu değerlendirilen kaçak alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.