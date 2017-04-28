Mersin'de Sağlık Teknisyenlerinin Darbedildiği İddiası

Mersin'de Tarsus Devlet Hastanesinde 2 sağlık teknisyeninin, hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.



Sağlık-Sen Tarsus Şube Başkanı Mustafa Saygı, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin MR bölümünde çalışan 2 sağlık teknisyeninin hasta yakınları tarafından bekletildikleri gerekçesiyle darbedildiğini belirtti.



Yapılan saldırıyı kınayan Saygı, şunlardı kaydetti:



"Bu tür saldırı girişimlerini kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına saldırı girişimleri giderek artmaktadır. Bu saldırılar biz sağlık çalışanlarını yıldırmayacak ve hastalara şifa dağıtan bu güzel insanların hastalara şifa dağıtmaktan alıkoyamayacaktır. Sağlık Bakanlığını bu tür saldırı girişimlerine karşı acilen tedbir alıcı kararlar vermesini bekliyoruz. Sağlık teknisyeni arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür üzücü olayların yaşanmamasını temenni eder, her durumda her şekilde sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."