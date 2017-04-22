Mersin'de Ruhsatsız Sağlık Merkezine Operasyon

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir apartman dairesinde kaçak sağlık merkezi işlettiği öne sürülen 4 Suriyeli gözaltına alındı.



Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında ruhsatsız işletildiğini belirledikleri sağlık merkezine operasyon düzenledi.



İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle merkezde yapılan aramada, çok sayıda tıbbi malzeme, hasta kabul kartları ve bilgilerini içeren dokümanlar, doktorlara ait kartvizitler ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ilaç bulundu.



Kadın doğumdan çocuk hastalıklarına kadar farklı branşlarda Suriyelilere yönelik hizmet verildiği belirlenen sağlık merkezini işlettiği ileri sürülen 2'si kadın 4 Suriyeli gözaltına alındı. Burada çalışan doktorların ise arandığı öğrenildi.



Ele geçirilen tıbbi malzeme ve ilaçların imha edileceği belirtildi.