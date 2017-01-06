Mersin'de Psikolog İntihar Etti

MERSİN'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışan 45 yaşındaki H.S.Ç., evinin balkonunda kendini demire asarak yaşamına son verdi.



Olay, merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evin balkon demirinde boynundan asılı birini görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı ile girdikleri evde tek başına yaşayan psikolog H.S.Ç.'nin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilen H.S.Ç., otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, H.S.Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



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