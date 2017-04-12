Mersin'de Polise Bombalı Saldırıyla İlgili 2 Tutuklama

Mersin'de polise düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan tarihinde meydana gelen ve terör örgütü MLKP-FESK'in üstlendiği saldırıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri TKP/ML, DHKP/C, MLKP ve DKP/BÖG'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, ikisi 18 yaşından küçük 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8'i 'adli kontrol' kapsamında, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN