Mersin'de Polis Haftası kutlandı



MERSİN'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen programla kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, CHP Milletvekili Hüseyin Çamak, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polisler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak söz alan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "15 Temmuz gecesi ülkemizi parçalayacaklarını zannederek harekete geçen hainlere karşı halkı ile tek yürek olan polis teşkilatı, o gece halkı ve ordusu ile dik bir duruş sergilemiş, 62 mensubunu da bu uğurda şehit vererek bu şer odaklarının ülkemiz üzerindeki hain emellerinin gerçekleşmesine izin vermemiştir" dedi.