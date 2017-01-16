Mersin'de Piyasa Değeri Yaklaşık 1 Milyon Lira Olan Tarihi Eser Ele Geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bir şahsı, ceylan derisi üzerine İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı, bin 800 yıl öncesi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kitabeyi satmak isterken suçüstü yakaladı.

1800 YIL ÖNCESİNE AİT

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin tarihi ve kültürel eserlerinin korunması, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler gelen istihbarat doğrultusunda, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde F.Y. isimli şahsı, ceylan derisi üzerine İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı, bin 800 yıl öncesi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kitabeyi satmak isterken suçüstü yakaladı. Olayda gözaltına alınan F.Y. isimli şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.