Mersin'de Paskalya Coşkusu

MERSİN'de iki ayrı kilisede Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı nedeni ile düzenlenen ayinler renkli görüntülere sahne oldu.



İlk Paskalya ayini, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde yapıldı. Paskalya'ya Rahip Fransua Dondu ile vatandaşlar katıldı. Ayini Rahip Fransua Dondu yönetirken, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler diledi, İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Komunyonun dağıtıldığı ayin sırasında konuşan Rahip Fransua Dondu, kardeşlik ve barış mesajları verdi.



İkinci ayin ise Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşti. Paskalya'ya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Katolik Kilisesi Rahibi Fransua Dondu, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, cemaat üyeleri katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında, şarap, ekmek dağıtılırken Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayıp, barışa, sevgiye vesile olmasını diledi. - Mersin