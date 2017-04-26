Mersin'de Park Halindeki Kamyonda Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sebze ve meyve yüklü bir kamyonda çıkan yangında sürücü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tarsus Hali'nde park halindeki sebze ve meyve yüklü 63 LS 395 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, aracın yakınlarında park halindeki bir tıra da sıçradı. Tır, yangın bölgesinden uzaklaştırılırken, kamyon şoförü F.H. (25) vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yüzünden yaralanan şoför, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, tırda hasar oluştu.