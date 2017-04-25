Mersin'de Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Sürüyor

Mersin'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, calosoma sycophata (çam kese böceği yırtıcısı) üretiminin devam ettiği bildirildi.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı biyolojik mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda, şubat ayı sonu ve mart ayı başında topraktan çıkan calosoma sycophatalardan anaçlar toplanarak laboratuvarda yumurta alım işlemi yapılırken, yumurtalardan elde edilen calosoma larvalarının laboratuvar ortamında yaklaşık 4 hafta beslendikten sonra doğaya bırakılacağı ifade edildi.



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 2017 yılı yatırım programında olan 35 bin adet calosoma üretiminin planlandığını, doğaya uygun olan biyolojik mücadele çalışmalarını önemsediklerini söyledi. - MERSİN