Mersin'de Okullara Kar Taşıma Sürüyor

İl merkezinde kar yağışının olmadığı Mersin'de, merkez Mezitli ilçesi belediyesi, kar topu oynamak isteyen çocuklar için bir okula kar taşıdı.



Mezitli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağmayan bölgelerdeki öğrencilerin sosyal medyadan talebi üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, Mezitli Belediye İlkokulu bahçesine kamyonla kar taşıdı.



Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük sevinç yaşayan öğrenciler, doya doya kartopu oynama fırsatı buldu.



Çocukların eğlencesine ortak olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, miniklerle kartopu attı.



Tarhan, açıklamasında, her fırsatta öğrencilerinden gelen taleplere yanıt vermeye çalıştıklarını belirterek, "Çocukların böylesi mutlu olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu an yayla köylerimizde ekiplerimiz kardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya çalışırken, işin başka bir yönünde de Mersin'de ve Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, Toroslar'dan kamyonla kar getirdik." ifadesini kullandı.



Bu arada, benzer etkinliklerin farklı okullarda da süreceği bildirildi.