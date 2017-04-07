Mersin'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 20 Yaralı

MERSİN'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18'i öğrenci, 20 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Akbelen Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Öz yönetimindeki 33 S 0861 plakalı öğrenci servisi, kavşakta, Durmuş Ünal yönetimindeki 33 DLF 32 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, sürücüler ile 18 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı şoförlere ayakta müdahale edilirken, öğrenciler ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



- Mersin