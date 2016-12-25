TÜMÜ
Haberler Search
Mersin'de Noel Kutlamaları

Mersin'de Noel Kutlamaları

MERSİN (AA) – Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Mersin'de Noel Kutlamaları

MERSİN (AA) – Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Işıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesindeki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde, Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Tarihi kilisede ayine katılanlar, mum yakıp dua ettikten sonra birbirlerine sarıldı.

Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde de katılımcılar, dua ederek Noel'i kutladı.


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads