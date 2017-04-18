Mersin'de Mahallede Gerginlik

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşadıkları mahallede tarım işçiliği yapan Suriyeli vatandaşlarla mahalleli arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu gerginlik yaşandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde kurdukları çadırda yaşayan ve tarım işçiliği yapan Suriyelilerden bir bölümü ile bazı mahalleliler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu mahallede gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında bazı iş yerlerinin camları kırıldı, bir otomobil zarar gördü.



Mahallelilerin sokaklarda toplanması üzerine büyüyen gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş ile Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de mahalleye gelerek vatandaşları sakinleştirdi.



Aktaş, mahalle meydanında vatandaşlara hitap ederek, dağılmalarını istedi.



Burada gazetecilere de açıklama yapan Aktaş, hoş olmayan bir durumun yaşandığını, geçmişten beri gençler arasındaki bazı sıkıntılardan dolayı bugün olayların büyüdüğünü belirtti.



Mahalledeki Suriyelileri başka bir yere taşıyacaklarını aktaran Aktaş, "Bir iki yer belirledik onları buradan alıp çıkaracağız. Bin civarında Suriyeli olduğunu tahmin ediyoruz. Öteden beri ufak tefek sıkıntılar var. Bu büyüye büyüye bu hale gelmiş. Keşke olmasaydı." dedi.



Daha sonra mahalleye gelen çok sayıda otobüs ve kamyonla bin civarındaki Suriyeli çadırlardan alınıp başka bir yere nakledildi.



Bu arada, olaylar sırasında bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.