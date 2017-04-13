Mersin'de Lise Öğrencilerine Yüzme Dersi Verildi

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Deniz Ticaret Odası'nca düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında kulaç atmayı öğrenen öğrenciler, 8 haftalık eğitimi tamamladı. Haftada 2 gün verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 100 öğrenci sertifikalarına kavuştu. Ölüm olaylarının önüne geçebilmeyi hedefleyen projenin ilk ayağında eğitim alan Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Meslek Lisesi öğrencileri, yüzme konusunda profesyonellere taş çıkartır duruma geldi.



Proje hakkında bilgi veren Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, "Kız ve erkek karışık lise öğrencileri haftada iki saat ders aldı. Okullar kapanana kadar bu projeye devam edeceğiz. Ülkemizde maalesef nehirlerde, göllerde, denizlerde çok fazla insanımızı kaybettik. Bu projedeki ağırlıklı katılım beklentimiz yüzme bilmeyen ve az bilen öğrenciler. tabiki ülkemizdeki vahim boğulma olaylrı yaşanıyor. Bu yaptığımız eğitim o anlamda önemli bir tedbir ve güvenlik içeriyor" dedi.



Konuşmanın ardından protokol üyeleri öğrencilere sertifikalarını verdi. - Mersin