Mersin'de Kuyumcu Cinayeti Zanlısı Yakalandı

Mersin'de altın bozdurma meselesi yüzünden tartıştığı kuyumcuyu pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Nasır Kuyumculuk'ta dün meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Nasır Çetinkaya (34), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Zanlının kimliğini belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürdüğü sırada, şüpheli Mustafa G. (23) suç aleti silahla birlikte polise giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, Çetinkaya ile altın bozdururken aldığı komisyondan dolayı tartıştığını ve bir anlık öfkesine yenik düştüğünü söylediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN