Mersin'de Kuvvetli Fırtına Can Aldı

Mersin'de hızı yer yer saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.



Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'den "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı.



Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.



Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.



Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mersin Valiliğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da ertelenmişti.