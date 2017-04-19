Mersin'de Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Başladı

Mersin'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Vali Özdemir Çakacak'ın da katıldığı programla başladı. Kutlu Doğum Haftası, bu yıl 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' teması çerçevesinde İl Müftülüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Mersin İl Müftülüğünün Kongre ve Sergi Sarayında düzenlediği açılış programına, Vali Çakacak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun ve Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur da katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve sinevizyon gösterimi ile devam eden programda bir konuşma yapan Vali Çakacak, en büyük görevlerinden birinin Hz. Peygamberin hatırasına ve emanetine hep birlikte sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi. "Yüce dinimizin tüm öğretileri ve Peygamber Efendimizin tutum ve davranışları, hepimiz için yol göstericidir" diyen Çakacak, milletin bugüne kadar Hz. Peygamberin yolunda yürüyerek, doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisiyle farklı dil, din, kültür ve etnik yapıdan bütün insanlar ile birlik ve beraberlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü vurguladı. Türk milletinin her zaman birlikten, kardeşlikten, sevgi ve şefkatten yana olduğunu, haktan ve adaletten ayrılmadığını belirten Çakacak, güven ve barış anlamına gelen İslam ve herkesin emin olduğu kimse anlamına gelen Müslüman kavramlarının; güvensizlik, kargaşa ve terör kavramları ile bir arada bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Çakacak, "Kendisine güvenilmeyen, başkalarına zarar veren ve çirkin emellerine yüce dinimizi alet eden kimselerin İslam dini ile bir ilgisi olamaz" dedi.



İl Müftüsü Coşkun ise bu yılki Kutlu Doğum Haftası kutlamalarının konusunun 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olduğunu dile getirerek, güvenin hem Türkiye'nin hem bulunduğu coğrafyanın hem de dünyanın ana konularından biri olduğunu ifade etti.



Programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi. - MERSİN