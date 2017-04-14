Mersin'de Köpeğin Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Fatma Çevik (38) kollarından ve bacaklarından yaralandı.



Koyuncu Mahallesi Karyağdı mevkisinde evinin önündeki narenciye bahçesinde çalışan Fatma Çevik, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.



Çevik, köpeğin ısırması sonucu kolları ve bacaklarından yaralandı. Çevik'in yardım istemesiyle annesi kızını köpekten kurtarıp, hastaneye götürdü.



Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çevik, köpeğin bacağı ve kollarından ısırdığını, çok korktuğunu söyledi.



Oturdukları mahallede çok sayıda sokak köpeği olduğunu belirten Çevik, yetkililerden başıboş köpeklerin toplatılıp, barınaklarda bakılmasını istedi.



Çevik'in annesi Cennet Çevik (71) de kızının sesini duymasıyla hemen koşup müdahale ettiğini anlattı.



Kızını köpeğin ağzından zor aldığını belirten anne Çevik, "Kızım kanlar içinde kalmıştı. Hemen komşularla birlikte sağlık ocağına götürdük ve oradan da hastaneye gittik. Kızımın kollarında ve bacağında derin yaralar var. Bu köpeklerin bir an önce toplatılmasını istiyoruz. Sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Köpekler çocuklarımıza ve kendimize zarar verecek diye çok korkuyoruz." dedi.



Mahalle sakinleri ise sokak köpekleri yüzünden çocuklarının dışarıya çıkaramadıklarını ve çalışırken dahi korktuklarını belirttiler.